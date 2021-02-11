В Москве возвращаются к обычной работе еще два стационара почти на 5 тысяч коек, переоборудованных для лечения пациентов с коронавирусом, — сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, это позволяет сделать положительная динамика с заболеваемостью.