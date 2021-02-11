В Москве возвращаются к обычной работе еще два стационара почти на 5 тысяч коек, переоборудованных для лечения пациентов с коронавирусом, — сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, это позволяет сделать положительная динамика с заболеваемостью.
2021-02-11T09:39:41+03:00
2021-02-11T10:06:14+03:00
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09:39, 11 февраля 2021
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