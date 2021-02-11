Мосгорсуд сегодня вернется к делу гематолога Елены Мисюриной

В 2018-м году Мисюрину признали виновной во врачебной ошибке и приговорили к 2-м годам колонии общего режима, но затем приговор был отменен. Адвокаты рассчитывают на полное оправдание врача. Сама Мисюрина заявила в эфире телеканала РБК, что надеется на справедливость.
2021-02-11T09:38:55+03:00
2021-02-11T09:43:10+03:00
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09:38, 11 февраля 2021
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