Проректор Белгородского института искусств и культуры уволилась после скандала с роликом в поддержку Владимира Путина

Проректор Белгородского государственного института искусств и культуры Наталья Бараниченко уволилась из вуза по собственному желанию после скандала с роликом в поддержку Владимира Путина, — сообщает местное издание Бел.ру. Как стало известно, студентов института попросили станцевать в актовом зале – как им сказали, для ролика ко Дню защитника Отечества. Позже на видеоряд было наложено скандирование «Путин – наш президент» и «Владимир Владимирович, мы с вами». Руководство университета извинилось перед студентами, объяснив, что выполнялся социальный заказ.