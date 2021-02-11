Проректор Белгородского института искусств и культуры уволилась после скандала с роликом в поддержку Владимира Путина

Проректор Белгородского государственного института искусств и культуры Наталья Бараниченко уволилась из вуза по собственному желанию после скандала с роликом в поддержку Владимира Путина, — сообщает местное издание Бел.ру. Как стало известно, студентов института попросили станцевать в актовом зале – как им сказали, для ролика ко Дню защитника Отечества. Позже на видеоряд было наложено скандирование «Путин – наш президент» и «Владимир Владимирович, мы с вами». Руководство университета извинилось перед студентами, объяснив, что выполнялся социальный заказ.
2021-02-11T09:38:16+03:00
2021-02-11T09:38:16+03:00
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09:38, 11 февраля 2021
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