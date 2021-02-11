Москва и Минск обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, — сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. Собеседник издания, близкий к российскому правительству, утверждает, что 77-летний Григорий Рапота в ближайшее время уйдет в отставку.