Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель считает, что ситуация в стране стабилизировалась и протесты практически сошли на нет

Руководство республики считает, что за выступлениями стоят внешние силы и им не удастся весной возобновить протестные акции, — сообщает ТАСС.

Тем временем в Минске сегодня соберется Всебелорусское народное собрание. Власти называют это мероприятие «одной из важнейших форм прямой демократии». Оппозиция называет собрание «шапито имени Лукашенко».