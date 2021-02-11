Руководство республики считает, что за выступлениями стоят внешние силы и им не удастся весной возобновить протестные акции, — сообщает ТАСС.
Тем временем в Минске сегодня соберется Всебелорусское народное собрание. Власти называют это мероприятие «одной из важнейших форм прямой демократии». Оппозиция называет собрание «шапито имени Лукашенко».
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель считает, что ситуация в стране стабилизировалась и протесты практически сошли на нет
Руководство республики считает, что за выступлениями стоят внешние силы и им не удастся весной возобновить протестные акции, — сообщает ТАСС.