Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Йосиро Мори намерен покинуть свой пост

Ранее МОК признал сексистскими некоторые высказывания спортивного чиновника.

Скандал разразился после того, как Йосиро Мори в ходе заседания оргкомитета Токио-2020 сказал, что увеличение женского присутствия в спортивных организациях приводит к затягиванию заседаний. Это, по его мнению, вызвано тем, что женщины очень много говорят и каждая считает своим долгом высказаться.

Международный олимпийский комитет осудил заявление Мори. Признав его слова непозволительными и противоречащими олимпийским принципам. При этом МОК не затронул тему возможной отставки чиновника. Более того, власти Японии прямо запретили Мори покидать свой пост, полагая, что такой шаг сильно испортил бы репутацию Игр. 83-летний функционер ранее занимал пост премьер-министра страны и является политическим тяжеловесом, на котором многое завязано в олимпийском проекте.

Уже завтра Оргкомитет Игр планирует провести экстренное заседание, чтобы объявить об уходе Есиро Мори.

По данным японского издания The Mainichi, сменить Мори на посту председателя оргкомитета Токио-2020 может Сабуро Кавабути — бывший глава японской футбольной ассоциации.