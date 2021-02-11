На процессе по импичменту Трампу демократы продемонстрировали видео захвата Капитолия, не публиковавшееся ранее

На процессе по импичменту Дональду Трампу демократы продемонстрировали видео захвата Капитолия, никогда не публиковавшееся ранее.

Как оказалось, сенатора-республиканца Митта Ромни, бывшего кандидата в президенты и открытого критика Дональда Трамп, от разъяренной толпы спас чернокожий офицер Юджин Гудман — на беззвучных кадрах видно, как Гудман бежит по коридору, когда из палаты Сената выходит Ромни. Жестикулируя, офицер полиции направляет сенатора, который находился в списке врагов ворвавшихся в Капитолий сторонников Трампа, в укрытии и показывает, куда бежать. Ромни после этого убегает в противоположном от того, куда он направлялся изначально, направлении. К тому моменту толпа уже прорвалась в Капитолий, а Юджин Гудман затем — и это видео ранее были опубликовано, в одиночку увел толпу из примерно десяти человек в от палаты Сената, где прятались конгрессмены. На других кадрах показано, как секретная служба эвакуирует вице-президента Майка Пенса с семьей, которого сторонники Трампа пришли «вешать» и принесли виселицу к Капитолию. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, как стало известно из видеозаписей, был всего в 60 шагах от захватчиков, когда он искал укрытие в подвальном помещении Сената. На ранее не публиковавшихся кадрах штурма Капитолия снаружи запечатлены члены ультраправой группировки Proud Boys в полном военном обмундировании вооруженные бейсбольными битами.

Офицер полиции Юджин Гудман, который сумел защитить конгрессменов от толпы, будет награжден золотой медалью.