Эксперты ВОЗ не исключают, что новый коронавирус начал распространяться на территории Китая в октябре 2019 года

Эксперты Всемирной организации здравоохранения не исключают, что новый коронавирус начал распространяться на территории Китая в октябре 2019 года, а не в декабре, как утверждалось ранее. Об этом сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на представителей всемирной организации.

Международная группа экспертов ВОЗ четыре недели работала в китайском Ухане, где впервые был обнаружен коронавирус, над выявлением источника его происхождения. Они не исключили, что более 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами коронавируса за два месяца до 8 декабря 2019 года, когда был обнаружен первый пациент с выявленным штаммом коронавируса.

Издание пишет, что ВОЗ предложила китайской стороне проверить образцы крови у более широкого круга населения, чтобы подтвердить свою теорию, но китайские власти пока не дали на это разрешения, говорится в сообщении со ссылкой на работавших в Ухане экспертов.

Стабилизировать ситуацию с коронавирусом возможно только соблюдая все меры безопасности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тем временем, в Чечне и Удмуртии объявили об отмене обязательного ношения масок в общественных местах.