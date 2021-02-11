Ларри Флинт, владелец мужского журнала «Хастлер», скончался в возрасте 78-ми лет, — сообщают американские СМИ со ссылкой на родственников. По некоторым данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Флинт неоднократно использовал «Хастлер» для политических заявлений – в частности, он публично поддержал Билла Клинтона во время полемики вокруг 42-го президента и его импичмента и пообещал 1 миллион долларов тому, кто представит доказательства супружеских измен высокопоставленных республиканцев. В 2017-м году Флинт разместил в газете The Washington Post объявление на целую полосу. Он пообещал 10 миллионов за информацию, которая может привести к импичменту Дональда Трампа.