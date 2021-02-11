Глава Китая Си Цзиньпин предупредил о катастрофе для всего мира, если произойдет столкновение Китая и США

По его словам, сотрудничество – единственный выбор в двусторонних отношениях. Цзиньпин и новый президент США Джо Байден впервые поговорили по телефону. Как уточнил Белый дом, Байден говорил об озабоченности США экономической практикой Пекина, репрессиями в Гонконге, нарушениями прав уйгуров, а также агрессивными действиями в отношении Тайваня.