Глава Китая Си Цзиньпин предупредил о катастрофе для всего мира, если произойдет столкновение Китая и США

По его словам, сотрудничество – единственный выбор в двусторонних отношениях. Цзиньпин и новый президент США Джо Байден впервые поговорили по телефону. Как уточнил Белый дом, Байден говорил об озабоченности США экономической практикой Пекина, репрессиями в Гонконге, нарушениями прав уйгуров, а также агрессивными действиями в отношении Тайваня.
2021-02-11T08:38:54+03:00
2021-02-11T09:29:03+03:00
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08:38, 11 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…