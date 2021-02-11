Власти Литвы отказались задерживать соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который живет в этой стране

Министр внутренних дел Агне Билотайте осудила использование международных инструментов для «политически мотивированного преследования», — цитирует министра информационное агентство BNS. В свою очередь, глава МИД Литвы Габриэлись Ландсбергис заявил, что использование международного розыска против оппозиции дискредитирует участие России в Интерполе.

Российские власти объявили Волкова в межгосударственный розыск в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. Басманный суд заочно арестовал политика. Сам Волков не признаёт вину.