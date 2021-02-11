24% россиян, опрошенных фондом «Общественное мнение», ни разу не пользовались интернетом, — сообщает Интерфакс. Как выяснили социологи, 1% респондентов вообще не знает, что такое интернет.
2021-02-11T08:36:29+03:00
2021-02-11T09:31:30+03:00
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08:36, 11 февраля 2021
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