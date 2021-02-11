Роскомнадзор составит протоколы на соцсети, подозреваемые в распространении призывов к подросткам выйти на протесты

Роскомнадзор составит протоколы на социальные сети, которые ведомство подозревает в распространении призывов к подросткам участвовать в протестных акциях. Утверждается, что выявлено около 2,5 тысяч подобных публикаций. Претензии возникли к Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассникам», а также YouTube и Телеграм, — сообщает РИА Новости.
2021-02-11T08:35:57+03:00
2021-02-11T09:30:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788660-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3399056.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 11 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…