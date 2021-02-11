Роскомнадзор составит протоколы на соцсети, подозреваемые в распространении призывов к подросткам выйти на протесты

Роскомнадзор составит протоколы на социальные сети, которые ведомство подозревает в распространении призывов к подросткам участвовать в протестных акциях. Утверждается, что выявлено около 2,5 тысяч подобных публикаций. Претензии возникли к Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассникам», а также YouTube и Телеграм, — сообщает РИА Новости.