В Брюсселе пройдет заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Значительная часть вопросов, которые будут обсуждаться между украинской делегацией и делегацией Евросоюза, посвящена экономическому сотрудничеству сторон. В частности, Киев планирует поднять темы развития цифровой экономики и проведения реформ в стране. Но одной из важных тем, как ожидается, станут переговоры по пересмотру торговой части соглашения об ассоциации.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, возглавляющий делегацию страны на предстоящем заседании, в частности, говорил, что рассчитывает на увеличение торговых квот и расширение возможностей для бизнеса на европейском рынке. Вместе с тем вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что коррупция продолжает тормозить реформы на Украине, и призывал к трансформации судебной системы.

Помимо экономических вопросов, на Совете Украина-ЕС будут обсуждаться ситуация в Донбассе и Крыму, а также в сфере борьбы с коронавирусом. Домбровскис, в частности, накануне сообщил о намерениях Евросоюза предоставить Киеву 4 млн доз двух вакцин в первой половине года.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС полностью вступило в силу в сентябре 2017 года.