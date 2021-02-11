Губернатор Ставрополья отрицает, что жителю республики вместо умерших новорождённых детей выдали игрушечных кукол

Завёрнутые в саван куклы — именно их обнаружил Дауд Даудов. Уроженец Дагестана, который живёт в Ставропольском крае. Видео, которое, предположительно, было снято на одном из кладбищ Дагестана, стали распространять в соцсетях накануне вечером. В ролике Даудов говорит, что в перинатальном центре Ставрополя у него родились двое детей, которые вскоре умерли. Он повёз их хоронить домой. При вскрытии савана нашёл куклы. Мужчина предположил, что его дети живы. Запись появилась, в том числе, в инстаграме МВД Дагестана. Там информацию назвали цитата «достоверной, но преждевременной». В силовом ведомстве добавили, что проверка займет время. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обещал разобраться в ситуации. Позже он сообщил в инстаграме, что полиция и следователи проверили роддома в регионе. В них роженица, указанная Даудовым, не только не поступала, но и не наблюдалась. Информация, о которой говорится в ролике, не подтвердилась, сказал глава Ставрополья. Владимиров добавил, что случаев смерти двух новорожденных в регионе не было. В министерстве здравоохранения добавили, что роддом оснащён современной системой видеонаблюдения на всех этажах и исключили возможность подмены детей.

Уроженца Дагестана накануне вечером допрашивали в Следственном комитете, сообщает интернет-издание znak.com.