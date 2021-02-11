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07:03, 11 февраля 2021

Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой обвинил сторонников Алексея Навального в сотрудничестве с западными спецслужбами

фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Единоросс сравнил анонсированную акцию с фонариками с действиями предателей в блокадном Ленинграде:

«Призывы к санкциям, инструктажи с послами иностранных государств — что это, если не измена Родине в идущей гибридной войне, которую сегодня ведут против нашей страны? Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодёжи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации».

По мнению Петра Толстого, сейчас в России пытаются реализовать сценарий невоенного свержения власти.



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