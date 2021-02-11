Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой обвинил сторонников Алексея Навального в сотрудничестве с западными спецслужбами

Единоросс сравнил анонсированную акцию с фонариками с действиями предателей в блокадном Ленинграде:

«Призывы к санкциям, инструктажи с послами иностранных государств — что это, если не измена Родине в идущей гибридной войне, которую сегодня ведут против нашей страны? Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодёжи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации».

По мнению Петра Толстого, сейчас в России пытаются реализовать сценарий невоенного свержения власти.