Белоруссия в марте получит еще 100 тысяч доз российской вакцины «Спутник», сообщил Минздрав страны

В ведомстве отметили, что в конце марта в республике начнется производство российской вакцины против коронавируса, передает агентство БелТА.
Массовую вакцинацию в стране планируется начать через полтора месяца.
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В ведомстве отметили, что в конце марта в республике начнется производство российской вакцины против коронавируса, передает агентство БелТА.
Массовую вакцинацию в стране планируется начать через полтора месяца.
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…