Платежная система Mastercard в этом году начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах

В каких именно — на сайте американской корпорации пока не говорится.
В сообщении лишь указано, что компания тщательно подходит к выбору криптовалют.
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В каких именно — на сайте американской корпорации пока не говорится.
В сообщении лишь указано, что компания тщательно подходит к выбору криптовалют.
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…