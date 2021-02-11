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06:16, 11 февраля 2021

Платежная система Mastercard в этом году начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах

В каких именно — на сайте американской корпорации пока не говорится.

В сообщении лишь указано, что компания тщательно подходит к выбору криптовалют.



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