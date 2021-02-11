Коронавирус мог появиться в Китае на два месяца раньше, чем о нем объявили, пишет газета The Wall Street Journal

Американское издание ссылается на предварительные результаты исследований экспертов Всемирной организации здравоохранения. Специалисты не исключили, что более 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами коронавируса за два месяца до 8 декабря 2019 года, когда был обнаружен первый пациент с выявленным штаммом коронавируса. Издание пишет, что ВОЗ предложила китайской стороне проверить образцы крови у более широкого круга населения, чтобы подтвердить свою теорию, но китайские власти пока не дали на это разрешения.