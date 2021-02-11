Штурмовавших здание Конгресса США обвинили в желании убить вице-президента и спикера Палаты представителей

Сторонники Трампа говорили, что хотели казнить Майка Пенса, потому что он отверг требование президента отменить результаты выборов, заявила в Сенате в рамках процедуры импичмента обвинитель от Палаты представителей Стэйси Плэскит. Она со ссылкой на документы ФБР сообщила также, что протестующие хотели убить и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к штурму здания Конгресса 6 января.