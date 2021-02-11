Штурмовавших здание Конгресса США обвинили в желании убить вице-президента и спикера Палаты представителей

Сторонники Трампа говорили, что хотели казнить Майка Пенса, потому что он отверг требование президента отменить результаты выборов, заявила в Сенате в рамках процедуры импичмента обвинитель от Палаты представителей Стэйси Плэскит. Она со ссылкой на документы ФБР сообщила также, что протестующие хотели убить и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к штурму здания Конгресса 6 января.
2021-02-11T05:10:45+03:00
2021-02-11T05:10:45+03:00
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05:10, 11 февраля 2021
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