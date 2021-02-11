Президент США Джо Байден заявил, что против участников военного переворота в Мьянме будут введены санкции

По его словам, им заблокируют счета на миллиард долларов. Байден вновь призвал военных немедленно освободить демократических лидеров и активистов. Первого февраля руководство армии Мьянмы объявило о смещении правительства и введении чрезвычайного положения в стране.
2021-02-11T04:38:52+03:00
2021-02-11T04:38:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:38, 11 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…