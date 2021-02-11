Литва отказалась выдать России соратника Алексея Навального Леонида Волкова

Глава МВД Агне Билотайте отметила, что правила Интерпола запрещают использовать эту организацию в политических целях, передает портал BNS. Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, в частности, в несогласованные протесты.