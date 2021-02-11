Литва отказалась выдать России соратника Алексея Навального Леонида Волкова

Глава МВД Агне Билотайте отметила, что правила Интерпола запрещают использовать эту организацию в политических целях, передает портал BNS. Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, в частности, в несогласованные протесты.
2021-02-11T04:34:20+03:00
2021-02-11T04:34:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788616-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:34, 11 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…