О деталях телефонного разговора с Эммануэлем Макроном российский президент рассказал накануне, на встрече с главными редакторами СМИ, передает РИА Новости. По словам Путина, предложил французскому коллеге, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах, но Макрон отказался.
Ранее власти Франции и Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен в России химическим оружием класса «Новичок» и потребовали это расследовать.
Путин сказал, что обещал президенту Франции возбудить уголовное дело, если в анализах Навального найдут хоть что-то
О деталях телефонного разговора с Эммануэлем Макроном российский президент рассказал накануне, на встрече с главными редакторами СМИ, передает РИА Новости. По словам Путина, предложил французскому коллеге, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах, но Макрон отказался.