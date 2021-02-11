Правительство Черногории ввело комендантского час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Запрещено выходить на улицу с 21 часа до 5 утра. Как передает ТАСС, в городах Будва и Тиват, которые привлекают много туристов, запрещена работа кафе и ресторанов, закрываются все магазины, кроме продовольственных, учеба переводится в дистанционный формат.
2021-02-11T03:27:12+03:00
2021-02-11T03:28:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:27, 11 февраля 2021
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