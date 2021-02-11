В США, как пишет газета New York Times, началось уголовное расследование попыток Трампа отменить итоги выборов

Прокуратура округа Фултон в американском штате Джорджия возбудила уголовное дело в связи с январским телефонным звонком на тот момент действующего президента секретарю штата республиканцу Брэду Раффенспергеру, в котором американский лидер пытался добиться изменения итогов выборов в этом штате. В отношении Трампа сейчас продолжается процедура импичмента в Сенате. Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за штурма Капитолия его сторонниками 6 января.
2021-02-11T03:26:16+03:00
2021-02-11T03:28:07+03:00
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03:26, 11 февраля 2021
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