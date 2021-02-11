Обвинитель на процессе по импичменту Трампа заявила, что его сторонники хотели убить вице-президента

Член Палаты представителей Стэйси Плэскит отметила, что штурмовавшие Капитолий говорили, что ищут Майка Пенса, чтобы его казнить. По ее словам, сторонники Трампа угрожали убийством вице-президенту, потому что он отверг требование президента Трампа отменить результаты выборов. Плэскит со ссылкой на документы ФБР сообщила также, что протестующие хотели убить и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к штурму здания Конгресса 6 января.