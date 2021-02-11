Двое арестованных в Сахарово объявили голодовку, сообщила журналистка Елизавета Нестерова

В своём телеграм-канале она написала, что об этом ей рассказал главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, который содержался с ними в одной камере. По его словам, его перевели в маленькую камеру, где днем от батарей невыносимо жарко, а ночью, когда их выключают, становится очень холодно. Днем ранее арестованные в арестанты в Сахарово рассказали, что к ним приезжали сотрудники Следственного комитета и угрожали уголовным делом об оскорблении представителя власти из-за видео, на котором они во время прогулки кричат «Путин — вор!». В спецприёмнике Сахарово в Новой Москве содержатся арестованные из-за акций в поддержку Алексея Навального.