Двое арестованных в Сахарово объявили голодовку, сообщила журналистка Елизавета Нестерова

В своём телеграм-канале она написала, что об этом ей рассказал главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, который содержался с ними в одной камере. По его словам, его перевели в маленькую камеру, где днем от батарей невыносимо жарко, а ночью, когда их выключают, становится очень холодно. Днем ранее арестованные в арестанты в Сахарово рассказали, что к ним приезжали сотрудники Следственного комитета и угрожали уголовным делом об оскорблении представителя власти из-за видео, на котором они во время прогулки кричат «Путин — вор!». В спецприёмнике Сахарово в Новой Москве содержатся арестованные из-за акций в поддержку Алексея Навального.
2021-02-11T03:24:43+03:00
2021-02-11T03:24:43+03:00
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03:24, 11 февраля 2021
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