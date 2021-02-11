Трансляцию церемонии вручения «Оскара» из-за пандемии будут вести одновременно из нескольких мест

Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на организаторов. Американская киноакадемия перенесла церемонию вручения «Оскара» из-за пандемии коронавируса с 28 февраля на 25 апреля. Номинанты будут объявлены 15 марта. В короткие списки претендентов вошли фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о расстреле демонстрантов в Новочеркасске и документальная лента «Гунда» Виктора Косаковского.