Трансляцию церемонии вручения «Оскара» из-за пандемии будут вести одновременно из нескольких мест

Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на организаторов. Американская киноакадемия перенесла церемонию вручения «Оскара» из-за пандемии коронавируса с 28 февраля на 25 апреля. Номинанты будут объявлены 15 марта. В короткие списки претендентов вошли фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о расстреле демонстрантов в Новочеркасске и документальная лента «Гунда» Виктора Косаковского.
2021-02-11T02:13:16+03:00
2021-02-11T02:13:16+03:00
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02:13, 11 февраля 2021
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