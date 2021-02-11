Следственный комитет сообщил о задержании в Воронеже подозреваемого в резонансном убийстве учительницы

Тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено 2 февраля вблизи одного из кафе. По версии следствия, убийство было совершено с целью ограбления. Местные журналисты писали, что 31-летний подозреваемый, который был объявлен в розыск, родом из Луганска и судя по фото в его соцсетях, он участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенной ЛНР.
2021-02-11T02:12:09+03:00
2021-02-11T02:12:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 11 февраля 2021
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