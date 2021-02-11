Следственный комитет сообщил о задержании в Воронеже подозреваемого в резонансном убийстве учительницы

Тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено 2 февраля вблизи одного из кафе. По версии следствия, убийство было совершено с целью ограбления. Местные журналисты писали, что 31-летний подозреваемый, который был объявлен в розыск, родом из Луганска и судя по фото в его соцсетях, он участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенной ЛНР.