Постановление правительства подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. В документе Россия названа страной-агрессором. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что государство не будет закупать российскую вакцину «Спутник».
На Украине запретили регистрацию российских вакцин против коронавируса
Постановление правительства подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. В документе Россия названа страной-агрессором. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что государство не будет закупать российскую вакцину «Спутник».