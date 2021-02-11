Немецкий журнал «Шпигель» подтверждает, что Юлия Навальная прибыла в Германию

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что жена арестованного политика Алексея Навального улетела из России. Супруги ранее вместе вернулись в Россию из Германии, где Алексей Навальный лечился и восстанавливался после отравления на родине. Политик заявлял, что его пытались убить сотрудники ФСБ. В России Навальный был задержан в аэропорту. Его арестовали, затем суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный якобы из-за нарушений условий испытательного срока. Юлия Навальная участвовала в акции в поддержку своего мужа в Москве 23 января. Ее задержали и оштрафовали на 20 тысяч рублей
2021-02-11T02:10:21+03:00
2021-02-11T02:10:21+03:00
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02:10, 11 февраля 2021
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