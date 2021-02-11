Издание РБК узнало о возможной смене секретаря союзного государства России и Белоруссии

С 2011 года этот пост занимает Григорий Рапота, которому на прошлой неделе исполнилось 77 лет. По словам источников РБК, его место может занять нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. В конце января в Минске сообщили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили, в том числе, кадровые вопросы.
2021-02-11T01:07:17+03:00
2021-02-11T01:07:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 11 февраля 2021
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