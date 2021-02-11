В Германии решили продлить общенациональный карантин до 7 марта

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что в стране обозначилась третья волна пандемии коронавируса, с которой нужно бороться. По ее словам, мутаций вируса становится все больше. Если показатель заболеваемости снизится, то с 1 марта в Германии могут открыть парикмахерские. Школы на дистанционном обучении. Многие магазины закрыты.
2021-02-11T01:06:57+03:00
2021-02-11T01:06:57+03:00
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01:06, 11 февраля 2021
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