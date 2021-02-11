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01:06, 11 февраля 2021

Театры, концертные залы и цирки в Петербурге с завтрашнего дня разрешили заполнять на 75%

Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Александр Беглов. На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тыс. человек. Ограничения связаны с пандемией коронавируса.



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