Роскомнадзор намерен составить протоколы на соцсети из-за недавних акций в поддержку Алексея Навального

Вызовы для оформления бумаг направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. В Роскомнадзоре пояснили, что речь идет о неудалении призывов к несовершеннолетним участвовать к несогласованных протестах. В конце декабря был принят закон, по которому соцсетям за неудаление запрещенной информации грозит штраф до 4 миллионов рублей.