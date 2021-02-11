Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах, заявил агентству BNS министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Глава МВД Агне Билотайте отметила, что правила Интерпола запрещают использовать эту организацию в политических целях.
Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Так Следственный комитет расценивает несогласованные протесты в поддержку арестованного политика Алексея Навального.
Власти Литвы отказались задерживать главу сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова по запросу из России
Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах, заявил агентству BNS министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Глава МВД Агне Билотайте отметила, что правила Интерпола запрещают использовать эту организацию в политических целях.