Власти Литвы отказались задерживать главу сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова по запросу из России

Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах, заявил агентству BNS министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Глава МВД Агне Билотайте отметила, что правила Интерпола запрещают использовать эту организацию в политических целях.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Так Следственный комитет расценивает несогласованные протесты в поддержку арестованного политика Алексея Навального.