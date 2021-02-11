В Мосгорсуде, как ожидается, сегодня продолжат пересмотр дела врача-гематолога Елены Мисюриной

Дело было вновь направлено в инстанцию после того, как Второй кассационный суд признал отмену обвинительного приговора незаконной.

Мисюрину гособвинение считало причастной к гибели пациента в результате врачебной ошибки. По версии следствия, в результате забора костного мозга у мужчины с несколькими сложными диагнозами врач проколола кровеносный сосуд. Позднее пациент скончался. В начале 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной и приговорил к 2 годам колонии. Сама она свою вину отрицала и настаивала, что мужчина скончался по другой причине.

После приговора многие медики раскритиковали его и выразили поддержку Мисюриной. Кроме того, вопросы возникли и у властей. Об озабоченности решением суда говорил, в том числе, и мэр Москвы Сергей Собянин. В результате спустя несколько месяцев Мосгорсуд отменил приговор, но вернул дело о врачебной ошибке в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. Адвокаты тогда говорили, что рассчитывали на полное оправдание Мисюриной. В результате ее защита в кассационной инстанции добилась нового рассмотрения дела в Мосгорсуде.

Мисюриной вменяется статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.