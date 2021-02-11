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00:04, 11 февраля 2021

Столичный суд рассмотрит административное дело в отношении актрисы Аглаи Тарасовой

Ранее ее задерживали за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального.

Если актрису признают виновной, ей грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, до 50 часов обязательных работ или арест до 10 суток.
Аглаю Тарасову задержали на протестном митинге, который проходил 2 февраля. По данным «Правозащиты Открытки», она провела ночь в ОВД. Утром ее выпустили, составив протокол за участие в несанкционированном собрании, повлекшим создание помех объектов жизнеобеспечения.
Позднее появилась информация о составлении протокола о нарушении правил митинга или пикетирования. В суд же поступил уже третий протокол, в котором актрису обвиняют в организации публичного мероприятия без подачи уведомления в установленные сроки. Его и будут рассматривать. Актриса и ее адвокаты ситуацию комментировать до окончания разбирательства отказались.

Заседание пройдет в Тимирязевском районном суде.

Аглая Тарасова наиболее известна по фильмам «Лед» и «Лед-2». В 2019 году она получила кинопремию «Золотой орел» за лучшую женскую роль.



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