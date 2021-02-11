В Генеральной прокуратуре предложили ужесточить наказание за призывы к незаконным уличным акциям

В ведомстве считают, что штрафы можно было бы увеличить как для самих социальных сетей, так и для их пользователей.

Представитель Генеральной прокуратуры Алексей Жафяров, выступая в Госдуме, предложил депутатам подумать сразу о нескольких поправках в законодательство.

Во-первых, он пожаловался на то, что людей, которые находятся за границей, сейчас «практически невозможно» привлечь к административной ответственности за организацию массовых мероприятий. Жафяров сказал, что парламентарии могли бы разработать механизмы, которые позволили бы делать это в заочном режиме.



Во-вторых, представитель Генеральной прокуратуры рассказал о проблемах с пользователями социальных интернет-площадок: «очень-очень много молодежи размещали в соцсетях призывы ради так называемого хайпа и роста подписчиков». Жафяров отметил, что если эти сервисы создаются для извлечения прибыли, то публикации таких призывов нужно сделать финансово невыгодным.

Отдельно он подчеркнул, что штрафовать за такие преступления нужно и сами социальные сети. Представитель прокуратуры напомнил, что ведомство еще перед протестными акциями предупредило компании об ответственности за призывы, но реакции на это или не последовало, или она пришла с большим опозданием. Из-за этого, по словам Жафярова, о митингах узнали многие граждане, в том числе несовершеннолетние.

Ранее Роскомнадзор угрожал многомиллиоными штрафами социальным сетям за публикацию призывов к несогласованным митингам. Также вчера ведомство объявило о том, что в 2021-ом году оно пока не нашло таких призывов в сообщениях на сайтах СМИ.