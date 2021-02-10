В Дагестане на похоронах своих новорожденных детей отец обнаружил, что в погребальное покрывало завернули кукол

В Дагестане на похоронах своих новорожденных и детей отец обнаружил, что вместо них в погребальное покрывало завернули игрушечных кукол. В соцсетях появилось видео, на котором он рассказал, что приехал из перинатального центра в Ставрополье, где ему сообщили о смерти младенцев. В пресс-службе регионального МВД телеканалу РЕН-ТВ подтвердили факт инцидента, но подробности не сообщили. Известно лишь, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.