Французский суд предъявил обвинения двум полицейским за насилие в отношении участников движения «желтые жилеты»

Французский суд предъявил обвинения двум полицейским за насилие в отношении участников протестного движения «желтые жилеты». В числе пострадавших Жером Родригес, которому повредили глаз на манифестации в январе 2019 года. Как передает Франс Пресс, одному из сотрудников полиции предъявлены обвинения в «умышленном насилии, которое привело к инвалидности». Другой обвиняется в «умышленном насилии при отягчающих обстоятельствах». С февраля 2019 года оба полицейских находятся под судебным контролем.