Французский суд предъявил обвинения двум полицейским за насилие в отношении участников движения «желтые жилеты»

Французский суд предъявил обвинения двум полицейским за насилие в отношении участников протестного движения «желтые жилеты». В числе пострадавших Жером Родригес, которому повредили глаз на манифестации в январе 2019 года. Как передает Франс Пресс, одному из сотрудников полиции предъявлены обвинения в «умышленном насилии, которое привело к инвалидности». Другой обвиняется в «умышленном насилии при отягчающих обстоятельствах». С февраля 2019 года оба полицейских находятся под судебным контролем.
2021-02-10T23:04:18+03:00
2021-02-10T23:04:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788566-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 10 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владелец дома в Фрайбурге, где жил Навальный, пока лечился в Германии, обвинил во лжи журналистов «Россия 1» Хозяин виллы, чье имя не сообщается, рассказал телеканалу «Дождь», что съемочная группа российского федерального телеканала арендовала здание на выходные, представившись туристами из Бельгии…
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…