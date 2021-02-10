Юлия Навальная неожиданно прилетела в Германию

Как пишет «Шпигель», рейс «Люфтганзы» из Москвы с супругой арестованного российского оппозиционного политика Алексея Навального приземлился в аэропорту Франкфурта. Издание отмечает, что визит Навальной в Германию носит частный характер. Где сейчас Юлия Навальная доподлинно не известно.