Z Архив новостей новости
5 0 6 0
22:32, 10 февраля 2021

Американская администрация вводит адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме

Кроме того, как заявил президент США Джо Байден, им заблокируют доступ к находящимся в Штатах средствам их страны в размере 1 млрд долларов. Первый круг лиц, в отношении которых будут введены ограничения власти США определят уже на текущей неделе.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 февраля Поздравить…

5 302 6 5686 08.02
Новости

Путин пообещал Макрону, что в России возбудят уголовное дело, если в анализах Навального «найдут хоть что-то» Об этом российский президент рассказал на встрече с главными редакторами российских СМИ

5 88 6 7543
Интервью Особое мнение

Дмитрий Гордон гость: Дмитрий Гордон украинский журналист

3398774

5 57 6 6468 19:08
#слушать 36:30 ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами, призывают к незаконным акциям, мы видим стоящих, так сказать, западных кураторов — назовите как хотите…

5 151 6 17190 09:35
#слушать 38:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

В окружении Алексея Навальной не могут подтвердить отъезд супруги политика в Германию По словам адвоката Вадима Кобзева, ему об этом ничего не известно…

5 41 6 5906
Новости

Владелец дома в Фрайбурге, где жил Навальный, пока лечился в Германии, обвинил во лжи журналистов «Россия 1» Хозяин виллы, чье имя не сообщается, рассказал телеканалу «Дождь», что съемочная группа российского федерального телеканала арендовала здание на выходные, представившись туристами из Бельгии…

5 61 6 51964
Новости

Уровень доверия президенту Владимиру Путину, по данным «Левада-центра», снизился до 29% При этом показатель одобрения деятельности почти не изменился, хотя он и значительно снизился среди молодежи…

5 49 6 23722
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону…

5 45 6 6730 15:55
Блоги

Алексей Мельников публицист

Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…

5 68 6 10724 06.02
Новости

Издание «Проект» утверждает, что люди из окружения президента Путина купили ему крупный комплекс недвижимости в Крыму Речь идёт о даче, которой ранее пользовались советские вожди…

5 44 6 7114
Голосование
Нужно ли исключить Явлинского из партии?
5 113 6 18352 08.02
Блоги

Карина Орлова журналист

Конгресс против Джокера: в Сенате начинается второй процесс импичмента Трампу Демократы намерены показывать многочисленные видео событий 6 января и подробно разобрать речь Трампа на митинге в тот день…

5 97 6 15896 09.02
Новости

Адвокаты женщины, которую пнул полицейский на акции протеста в Петербурге, подали жалобу в Росздравнадзор Они считают, что врачи не имели права пускать к ней в палату сотрудника МВД…

5 32 6 5412
Новости

Украина предлагает НАТО использовать для своих операций воздушное пространство над Крымом Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил заместителю генсека НАТО Патрику Тернеру…

5 44 6 7578
Новости

Около 400 музыкантов подписали открытое письмо к власти с требованием освободить Навального и политзаключенных Обращение опубликовано в Фейсбуке инициатора акции скрипача Миши Нодельмана…

5 38 6 6887
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не можете защитить – не зовите на митинги Добивайтесь, раз уже так сложилось, согласований и ведите дело так, чтобы никто их пришедших не пострадал…

5 72 6 13218 05.02

Популярное за неделю

Новости

Интерфакс: Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия улетела из России По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне…

5 101 6 25936
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Любопытно, что никто теперь не лицемерит. С населением обращаются абсолютно откровенно, как с врагами, как с военнопленными, в стилистике вертухаев концлагеря. Разыгрывается черная комедия: Фараон и его враги…

5 70 6 189437 03.02
#слушать 52:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Прав ли Григорий Явлинский, резко критикуя Алексея Навального? 
5 150 6 48647 07.02
Блоги

Людмила Шабуева главный редактор «Эхо Москвы» в Ярославле

Страна ещё не видела настолько одинокого Путина Был упущен из вида самый главный критерий информационной войны — это оперативность. Какие-то новые подробности про дворец появлялись в независимых СМИ практически каждый день. Кремль же реагировал медленней медленного…

5 247 6 519539 04.02
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Им дают удовлетворить самый гнусный инстинкт. Это не инстинкт воровства, а инстинкт забитого человека: «Да, мне плохо, у меня однокомнатная квартира, живу у коммуналке. Зато я других бью»...

5 113 6 103541 06.02
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8996333
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4807327

Сегодня в эфире