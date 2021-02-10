Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу

Заполняемость театров и концертных залов в городе с 12 февраля разрешено увеличить с 50 до 75%. Допустимая численность экскурсионных групп в петербургских музеях вырастет — с 5 до 20. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. На торжественную регистрацию браков будут допускается до 30 гостей.