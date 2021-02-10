Прибывшая в ФРГ Юлия Навальная оставалась в транзитной зоне, когда остальные пассажиры прошли паспортный контроль

Об этом РИА Новости рассказал один из попутчиков Навальной, летевший с ней рейсом Люфтганзы. О прибытии супруги оппозиционного российского политика во Франкфурт на Майне сообщило издание Spiegel со ссылкой на официальные круги. Сообщалось, что супруга Навального прибыла в Германию с частным визитом. Об отъезде Юлии Навальной со ссылкой на источник ранее сообщил Интерфакс. Сама Навальная не рассказывала о планах уехать из России. Ее адвокат Светлана Давыдова отказалась комментировать эту информацию, а адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев говорит, что не в курсе отъезда жены его подзащитного.