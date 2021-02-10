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22:05, 10 февраля 2021

Хайко Маас не исключил дальнейшие санкции ЕС в отношении российских чиновников из-за заключения Навального

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил дальнейшие санкции Евросоюза в отношении российских чиновников из-за заключения Алексея Навального и подавления мирных протестов.

Глава дипведомства ФРГ заявил на прениях в бундестаге, что министры иностранных дел стран ЕС проведут во время ближайшей встречи консультации о реакции по поводу последних событий. Маас подчеркнул, что санкции должны затронуть правильных адресатов, ответственных за репрессивные действия государственной власти против граждан. Однако принимаемые меры не должны наносить вреда трудящимся 150 европейских предприятий, большинство из которых находится в Германии.

Социал-демократический политик упрекнул США, которые выступают против «Северного потока 2», в масштабных закупках нефти у России. Маас подчеркнул, что вполне можно отстаивать мнение о запрете строительства газопровода. Однако, по его словам, тот, кто принципиально ставит под вопрос «Северный поток 2», должен геостратегически учитывать, какие последствия это повлечет за собой.

«Однако ключ к этому находится в настоящее время не в Берлине и не в Брюсселе, а в Москве», – заявил Маас.



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