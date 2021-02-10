Самолёт с Юлией Навальной на борту, по данным немецкого журнала «Шпигель» приземлился на территории Германии

Сама она эту информацию еще не комментировала.

Жена арестованного российского политика Алексея Навального прилетела в ФРГ с частным визитом, — сообщает немецкое издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники. Оно отмечает, что Юлия Навальная прилетела во Франкфурт-на-Майне. Ранее о её отлёте из аэропорта Домодедово писало и агентство «Интерфакс». С чем связано решение покинуть страну – ни она сама, ни близкие Навальной пока не объясняли.

За последний месяц жена арестованного политика дважды выходила на несогласованные митинги в Москве за его освобождение и оба раза её задерживали. В начале прошлой недели Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье об участии в акции, которая повлекла за собой помехи для пешеходов и транспорта.

Ранее сегодня адвокаты Навальной Вероника Полякова и Светлана Давыдова говорили в интервью информационным агентствам, что ничего не знают об отъезде своей подзащитной, и что она им об этом не рассказывала.

Юлия Навальная – одна из немногих людей из окружения своего мужа, в отношении которых не завели уголовного дела после протестных акций в этом году.