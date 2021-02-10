На встрече Москальковой со Световой и Ахеджаковой обсуждались нарушения закона при задержаниях протестующих

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с обозревателем «МБХ-Медиа» Зоей Световой и актрисой Лией Ахеджаковой. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Зоя Светова, они обсудили недопуск адвокатов к задержанным после прошедших митингов, а также жестокое отношение полиции к протестующим.

«Татьяна Москалькова пригласила меня и Лию Ахеджакову к себе для беседы, поскольку ранее было опубликовано открытое письмо министру внутренних дел, министру юстиции и Татьяне Москальковой. В письме говорилось о проблеме — о так называемом плане «Крепость», который вводят в ОВД во время протестных акций и массовых задержаний людей. В этой связи адвокаты не могут попасть к своим подзащитным. Эта вопиющая практика, которая уже длится несколько лет», — рассказала она.

По словам З.Световой, Т.Москалькова ознакомилась с открытым письмом и обращением Ахеджаковой, и уже сообщила руководству МВД о нарушениях закона, происходящих в отделениях полиции.

«Она провела беседу с генералом-полковником Александром Горовым — первым заместителем министра внутренних дел. Он принял к сведению о массовых нарушениях в отделениях полиции. И согласился, что это были нарушения закона», — отметила правозащитница.

Как сказала З.Светова, насколько эта встреча станет результативной, будет ясно после будущих митингов.



«Я считаю, что Татьяна Москалькова поступила очень правильно, оперативно отреагировав на открытое письмо, которое подписало около 2 тысяч граждан.

Результат мы узнаем только при проведении в будущем протестных акциях. Будут ли нарушаться права граждан, и применяться этот план «Крепость»? Я, надеюсь, что это было не зря, не зря написали это письмо. И чтобы эта порочная практика недопуска адвокатов под предлогом плана «Крепость» больше не повторялась», — подчеркнула она.