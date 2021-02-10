Власти Литвы отказались арестовать Леонида Волкова после объявления его в межгосударственный розыск в России

Власти Литвы, где сейчас находится руководитель Штабов Навального Леонид Волков, отказались его арестовать после объявления в межгосударственный розыск в России. Об этом как передает Associated Press, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Как пишет издание Delfi, Билотайте напомнила, что Конституция Интерпола строго запрещает использовать организацию в политических целях. В России Волков проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции.
2021-02-10T21:33:22+03:00
2021-02-10T21:33:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788538-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:33, 10 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владелец дома в Фрайбурге, где жил Навальный, пока лечился в Германии, обвинил во лжи журналистов «Россия 1» Хозяин виллы, чье имя не сообщается, рассказал телеканалу «Дождь», что съемочная группа российского федерального телеканала арендовала здание на выходные, представившись туристами из Бельгии…
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…