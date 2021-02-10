Власти Литвы отказались арестовать Леонида Волкова после объявления его в межгосударственный розыск в России

Власти Литвы, где сейчас находится руководитель Штабов Навального Леонид Волков, отказались его арестовать после объявления в межгосударственный розыск в России. Об этом как передает Associated Press, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Как пишет издание Delfi, Билотайте напомнила, что Конституция Интерпола строго запрещает использовать организацию в политических целях. В России Волков проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции.