Большинство молодых людей участвовали в несогласованных акциях протеста осознанно

Об этом на заседании думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России заявил замначальника управления охраны общественного порядка МВД Леонид Веденов. По его словам, молодые люди подвержены влиянию соцсетей, а организаторы хотели сделать из детей сакральных жертв полицейского террора и развернуть очередную антироссийскую кампанию.